Marc-Andre ter Stegen steht kurz vor seinem Comeback im Tor des FC Barcelona und des DFB-Teams. Doch wie sieht die Situation um den deutschen Keeper genau aus?

Sieben Monate nach seinem Patellasehnenriss stand Marc-Andre ter Stegen im Pokalfinale gegen Real Madrid erstmals wieder im Kader des FC Barcelona. Zwar kam der deutsche Keeper nicht zum Einsatz, durfte aber nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung als Kapitän die Copa del Rey in die Höhe stemmen.

Auf seinen ersten Einsatz nach der schweren Knieverletzung muss ter Stegen jedoch weiter warten: Auch im Champions-League-Halbfinale gegen Inter Mailand am Mittwoch muss er sich noch mit der Reservistenrolle begnügen.

"Wojciech Szczesny wird in der Champions League spielen, das ist klar", sagte Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz am Dienstag. "Ob wir irgendwann in der Liga tauschen, werden wir sehen. Das wird dann die nächste Situation sein."

In der Liga stehen für den spanischen Tabellenführer, beginnend mit dem Auswärtstrip zu Real Valladolid am Samstag, noch fünf Partien an, die letzte am 25. Mai bei Athletic Bilbao. Könnte ter Stegen bis dahin endlich sein lang ersehntes Comeback auf dem Platz feiern?