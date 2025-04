Das Wichtigste in Kürze

Laut der spanischen "Marca" flog Ancelotti am Montag nach London, um dort den frisch angefertigten Vertrag als neuer Brasilien-Trainer zu unterschreiben. Dienstags soll er zurückgeflogen sein, ohne unterschrieben zu haben.

Real Madrid: Carlo Ancelotti nach Saudi-Arabien statt Brasilien?

Jetzt die komplette Absage. Ancelotti soll den Präsidenten des brasilianischen Verbands, Ednaldo Rodrigues, angerufen haben, um ihn darüber zu informieren. Neben der Klub-WM gibt es demnach einen weiteren Grund.

Ein lukratives Job-Angebot aus Saudi-Arabien! Welches er auch erst nach der Klub-WM antreten würde. Laut dem Bericht soll Ancelotti bei dem nicht genannten Verein 50 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Brasilien muss sich scheinbar einen anderen Trainer suchen. Kehrt also nun Bayer Leverkusen-Trainer Xabi Alonso zurück an seine alte Wirkungsstätte und nimmt womöglich Florian Wirtz gleich mit zu den Merengues? Um das zu ermöglichen, will sich Real Madrid gleich von mehreren Stars trennen.