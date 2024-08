La Liga: Real Madrid patzt bei Las Palmas erneut, Kylian Mbappe weiter torlos

Das irre Torwart-Chaos bei den Blues

Der FC Chelsea hat drei Tage vor dem Deadline Day nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen - so weit, so normal. Allerdings verpflichtet man in Mike Penders vom KRC Genk für 20 Millionen Euro den neunten (!) Torhüter des Kaders und leiht ihn wieder an Genk aus. ran ordnet das Torwart-Chaos der Blues für euch.