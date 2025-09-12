Anzeige
Fußball

Real Madrid: Antonio Rüdiger fällt verletzungsbedingt wochenlang aus

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 19:21 Uhr
  • SID

Schlechte Nachrichten für Real Madrid und das DFB-Team. Verteidiger Antonio Rüdigers fällt wochenlang aus.

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger muss wochenlang pausieren. Der Abwehrspieler von Real Madrid verletzte sich am linken Oberschenkel und dürfte dem DFB-Team in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der 32-Jährige zog sich die Blessur im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel in San Sebastian am Samstag zu.

Anzeige
Anzeige

Sorgen für Nagelsmann immer größer

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann vergrößern sich damit die Verletzungssorgen. Zuletzt hatten bereits Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Tim Kleindienst, Deniz Undav und Nico Schlotterbeck gefehlt. Rüdiger hatte sowohl gegen die Slowakei (0:2) als auch gegen Nordirland (3:1) in der Startelf gestanden.

Deutschland trifft im Oktober in der WM-Qualifikation auf Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober), im November folgt das Rückspiel in Luxemburg (14. November) sowie das Heimspiel gegen die Slowakei (17. November).

Anzeige
Mehr News und Videos zum Fußball
NURI SAHIN, Champions League 2024-25, Bologna-Borussia Dortmund 2-1, close up, primo piano, single shot CHAMPIONS LEAGUE 2024-25 BOLOGNA-BORUSSIA DORTMUND 2-1
News

Neuer Job! Sahin soll wohl Selke coachen

  • 12.09.2025
  • 21:03 Uhr
Jahn-Trainer Michael Wimmer
News

3. Liga: Regensburg verliert auch gegen Essen

  • 12.09.2025
  • 21:00 Uhr
Der neue SC-Trainer Edmond Kapllani
News

Frauen: Freiburg gewinnt bei Kapllanis Heimpremiere

  • 12.09.2025
  • 20:28 Uhr
Geburtstagskind Dieter Hecking in Paderborn
News

An Heckings Geburtstag: Bochum verliert auch in Paderborn

  • 12.09.2025
  • 20:27 Uhr
Intensives Duell auf der Alm
News

Aufsteiger Bielefeld springt auf Rang zwei

  • 12.09.2025
  • 20:27 Uhr
241116 Alexander Isak and Viktor Gyökeres of Sweden celebrate 2-1 during the Nations League football match between Sweden and Slovakia on November 16, 2024 in Stockholm. Photo: Johanna Säll BILDBYR...
News

Kritik an Isak: "Eines der größten Missverständnisse im Fußball"

  • 12.09.2025
  • 18:32 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 12.09.2025
  • 18:10 Uhr
Yusuf Kabadayi verlässt Augsburg
News

Augsburg verleiht Kabadayi nach Gaziantep

  • 12.09.2025
  • 18:01 Uhr
Trauer
News

Ex-Zweitligaprofi stirbt bei Autounfall

  • 12.09.2025
  • 17:43 Uhr
Hansi Flick darf aufatmen
News

Flick bei Barcas CL-Auftakt doch nicht gesperrt

  • 12.09.2025
  • 17:16 Uhr