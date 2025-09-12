Fußball
Real Madrid: Antonio Rüdiger fällt verletzungsbedingt wochenlang aus
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 19:21 Uhr
- SID
Schlechte Nachrichten für Real Madrid und das DFB-Team. Verteidiger Antonio Rüdigers fällt wochenlang aus.
Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger muss wochenlang pausieren. Der Abwehrspieler von Real Madrid verletzte sich am linken Oberschenkel und dürfte dem DFB-Team in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.
Der 32-Jährige zog sich die Blessur im Abschlusstraining für das Auswärtsspiel in San Sebastian am Samstag zu.
Sorgen für Nagelsmann immer größer
Für Bundestrainer Julian Nagelsmann vergrößern sich damit die Verletzungssorgen. Zuletzt hatten bereits Jamal Musiala, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen, Tim Kleindienst, Deniz Undav und Nico Schlotterbeck gefehlt. Rüdiger hatte sowohl gegen die Slowakei (0:2) als auch gegen Nordirland (3:1) in der Startelf gestanden.
Deutschland trifft im Oktober in der WM-Qualifikation auf Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober), im November folgt das Rückspiel in Luxemburg (14. November) sowie das Heimspiel gegen die Slowakei (17. November).