Trainer Carlo Ancelotti vom spanischen Rekordmeister Real Madrid muss sich in der kommenden Woche wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten.

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti wird vorgeworfen, in den Jahren 2014 und 2015 seine Einkünfte aus Bildrechten und weiteren Einnahmequellen bei den spanischen Steuerbehörden nicht angegeben zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Gefängnisstrafe für Ancelotti von vier Jahren und neun Monaten gefordert. Der Oberste Gerichtshof in Madrid teilte am Freitag mit, dass darüber am kommenden Mittwoch und Donnerstag verhandelt wird. Laut einem Gerichtssprecher muss Ancelotti dabei anwesend sein.

"Ich habe volles Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit und mache mir keine Sorgen. Ich freue mich darauf, meine Aussage zu machen", sagte Ancelotti am Freitag.

Einem Gerichtsdokument aus dem Jahr 2023 zufolge, das die Nachrichtenagentur "AFP" vor einem Jahr einsehen konnte, gab Ancelotti die Tatsachen im Rahmen der Untersuchung zu.