Real Madrid: Schulter-OP nach Klub-WM? Jude Bellingham droht monatelange Pause

Schlechte Nachrichten für Real Madrid. Starspieler Jude Bellingham droht wohl eine lange Pause.

Real Madrids Starspieler Jude Bellingham droht aufgrund anhaltender Schulterprobleme wohl ein längerer Ausfall. Wie "The Athletic" berichtet, plant der Klub eine Operation an der linken Schulter des 21-Jährigen im Anschluss an die Klub-WM (15. Juni bis 13. Juli).

Nach Ansicht medizinischer Spezialisten, die das Portal hinzuzog, dürfte Bellingham bis zu drei Monate lang fehlen und den Saisonstart in der spanischen Liga verpassen.