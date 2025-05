Real Madrid: Vereinsikone Modric verlässt Real nach Klub-WM

Eine Legende verlässt die Königlichen: Luka Modric verkündete nun seinen Abschied von Real Madrid und zeigte sich dabei emotional getroffen.

Ende einer Ära: Kapitän Luka Modric wird Real Madrid im Sommer nach 13 Jahren verlassen. Das kündigten der 39 Jahre alte Kroate und der spanische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag an. Am Samstag (ab 16:15 Uhr im Liveticker) wird Modric im Estadio Santiago Bernabéu am letzten La-Liga-Spieltag gegen Real Sociedad offiziell verabschiedet, bei der Klub-WM (ab 18. Juni) wird er für die Königlichen aber noch auflaufen.

"Alles im Leben hat einen Anfang und ein Ende", schrieb Modric auf Instagram. "Ich gehe mit einem vollen Herzen. Voller Stolz, Dankbarkeit und unauslöschlichen Erinnerungen. Und auch wenn ich nach der Klub-Weltmeisterschaft dieses Trikot nicht mehr auf dem Rasen tragen werde, werde ich immer ein Madridista sein." Der Vertrag des Spielmachers läuft aus. Ob und wo er seine Laufbahn fortsetzt, ist unklar.