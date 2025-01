Real Madrid siegt in Valencia und ist Tabellenführer in La Liga. Jude Bellingham und Vinicius Jr sorgten dabei für Aufsehen.

Real Madrid hat sich in Unterzahl an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Liga gekämpft. Die Königlichen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger gewannen am Freitagabend dank zweier später Treffer 2:1 (0:1) im Nachholspiel beim FC Valencia.

Damit verdrängte der Champions-League-Sieger Atletico Madrid von der Spitzenpostion, der Stadtrivale hat aber eine Partie weniger absolviert.

Hugo Duro (27.) brachte das Heimteam in Führung. In der Folge drängte Real auf den Ausgleich, zunächst vergab aber der englische Nationalspieler Jude Bellingham einen Foulelfmeter (55.).

Als dann auch noch FIFA-Weltfußballer Vinicius Junior in der Schlussphase nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (79.) sah, standen die Gäste mit dem Rücken zur Wand.