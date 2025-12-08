Real Madrid: Xabi Alonso hat Vinicius Jr. und Co. nicht im Griff - Kommentar

- Anzeige -

Spanische Presse: "Das Bernabeu wird panisch" Die Presse hat ihr Urteil über seine lustlosen Stars längst gefällt. Kylian Mbappe und Co. seien "ein lustloser, uninspirierter Haufen", so die "Marca". Und weiter: "Madrid ist verloren!" Die "AS" schreibt: "Das Bernabeu wird panisch." Alonsos Anteil an der Krise ist groß. Der 44-Jährige hat schlicht (noch) keinen Zugriff auf sein Starensemble gefunden. Die Leistungen sind zu sehr von der Tagesform einzelner Spieler abhängig, eine klare Handschrift des Trainers fehlt. Noch schlimmer: Intern soll längst ein Aufstand gegen ihn toben.

