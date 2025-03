Im selbigen Sommer zahle Real Madrid 75 Millionen Euro für die Dienste des Kolumbianers. Ein leeres Versprechen, an seine WM-Leistungen konnte er nie anknüpfen. Ein gesundes Selbstbewusstsein hat Rodriguez aber dennoch.

Im Sommer 2014 ging sein Stern auf. Bei der Weltmeisterschaft in Brasilien trat James Rodriguez auf die Weltbühne und verzauberte die internationalen Fans mit seinem enormen Talent.

Vor Letzterem zeigt er großen Respekt: "Zidane war sehr gut, er hat die Weltmeisterschaft in seiner Blütezeit gewonnen," fügt aber hinzu: "aber: James!“

Das verdeutlicht der 33-Jährige im Gespräch mit "Los Amigos de Edu" und scheut sich nicht vor großen Vergleichen. In einer Aufzählung der größten Real-Legenden setzt sich Rodriguez über Luka Modric, Toni Kroos und auch Zinedine Zidane.

Ballon d'Or: "Ich war nah dran, aber..."

Den Ballon d'Or gewann der Franzose ebenfalls. Ein Titel, der James verwehrt blieb: "Um den Ballon d'Or zu gewinnen, hatte ich natürlich Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Xavi, Suárez, Neymar vor mir. 2014 wurde ich Achter und diese Größen lagen vor mir.

Rückblickend erklärt der 112-malige Nationalspieler: "Ja, ich hätte den Ballon d'Or gerne gewonnen. Ich war nah dran, aber es stimmt, dass ich mich mehr auf Titel wie die Champions League konzentriert habe."

In seiner späteren Karriere lief Rodriguez auch für den FC Bayern auf, fand jedoch auch in München nicht sein Glück. Mittlerweile spielt der WM-Torschützenkönig von 2014 in der ersten mexikanischen Liga bei Club Leon FC.