Regionalliga: Ernst Middendorp wirft beim SV Meppen hin: "Bin kein Animateur"

Der 64-Jährige griff sein Team deutlich an: "Ich bin kein Animateur. Das ist nicht meine Welt. Man muss konzentriert sein und man muss gewinnen wollen", ließ Middendorp kein gutes Wort an seiner Mannschaft: "Wir verhalten uns albern, unprofessionell und amateurhaft. Dann kannst du nicht viel machen."

Ernst Middendorp übernahm den SV Meppen in der vergangenen Saison und stieg trotz Aufholjagd in die Regionalliga Nord ab. Er blieb zwar Trainer, schmeißt jedoch nach dem 3. Spieltag und einem 1:2 beim SSV Jeddeloh II hin - Wutrede auf Mannschaft und Verein inklusive.

Meppen war mit einem 1:0-Sieg gegen den SV Drochtersen/Assel in die Saison gestartet. Die Partie am 2. Spieltag bei Holstein Kiel II wurde wegen Umbauarbeiten am Citti Fußball Parks in Kiel auf Mittwoch, den 13. September, verschoben.

Die Emsländer haben am kommenden Wochenende spielfrei und treffen kommenden Mittwoch im Niedersachsenpokal in der Hänsch-Arena erneut auf den SSV Jeddeloh II.

Middendorp schon länger in der Kritik

Zwar machte der ehemalige Trainer von Arminia Bielefeld einen guten Eindruck in der Abstiegssaison in der 3. Liga, er geriet jedoch bereits in der Saisonvorbereitung massiv in die Kritik. Mitten in der heißen Phase reiste Middendorp für die Vorstellung seiner Biographie nach Südafrika und sorgte damit für Diskussionsstoff.

In der Generalprobe verlor Meppen dann gegen den gleichklassigen Klub SV Rödinghausen aus der Regionalliga West auswärts mit 0:8.

"Die Dreierkette war nicht funktionsfähig, trotzdem habe ich sie 90 Minuten beibehalten", erklärte Middendorp nach der Partie zur Verwunderung der Journalisten. "Sechs der acht Gegentore sind über gegnerische Durchbrüche über die Halbpositionen vorbereitet worden."