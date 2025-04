Fan-Ausschreitungen bei Carl Zeiss Jena: 58-Millionen-Euro-Stadion wird Lizenz verweigert

Nach den schweren Ausschreitungen während des Viertliga-Spiels zwischen Jena und Erfurt drohen Carl Zeiss ernsthafte Konsequenzen. Die Stadt Jena verweigert die Genehmigung für Profifußball im neuen Stadion - und fordert klare Maßnahmen.

Mit einem großen Feuerwerk wurde das neue Ernst-Abbe-Sportfeld bzw. die ad hoc Arena im Jahr 2024 eröffnet. Die gut 15.000 Zuschauer fassende Arena ist ein absolutes Schmuckstück in Jena und hat 58 Millionen Euro gekostet.

Eigentlich müsste man meinen, dass es für den Viertligisten Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) eine echte Freude sein müsste, in diesem top-modernen Stadion auflaufen zu dürfen. Bis jetzt hat die neue Spielstätte dem Klub aber fast ausschließlich Ärger eingebracht.

Beim 2:0-Sieg gegen den Halleschen FC am Freitag kam es in der ad hoc Arena zum dritten Mal zu schweren Ausschreitungen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Fangruppen kam es zu dutzenden Verletzten, was nun weitreichendere Konsequenzen haben könnte.

Nach Angaben des "MDR" hat die Stadt Jena dem Klub die Konformitätserklärung für die Stadion-Sicherheit fürs Erste verweigert. Ein Dokument, das notwendig wäre, um im Profifußball - also in der 3. Liga und aufwärts - auflaufen zu dürfen. Zwar hat Jena in der laufenden Saison keine Chance mehr, aus der Regionalliga aufzusteigen, jedoch ist nun trotzdem eine gute Kooperation mit der Stadtverwaltung gefragt.