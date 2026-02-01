Der Hallesche FC erhebt schwere Vorwürfe. Im Rahmen eines Spiels der U19 in Frankfurt gerät der Mannschaftsbus in Brand. Offenbar wurde das Feuer vorsätzlich gelegt.

Fassungslosigkeit beim Halleschen FC: Der Mannschaftsbus des Regionalligisten ist nach einem Testspiel der U19 des Vereins bei Eintracht Frankfurt komplett ausgebrannt. Der HFC spricht von einem Angriff.

Das Nachwuchsteam reiste am Samstag zu einem Freundschaftsspiel nach Frankfurt und schlug die Eintracht mit 1:0. Die Nacht von Samstag auf Sonntag verbrachten die Nachwuchsfußballer aus Sachsen-Anhalt in einem Hotel in der Nähe des Mainufers.

In der Nacht geschah dann das Unvorstellbare: Der geparkte Bus wurde offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Frankfurter Feuerwehr rückte mit 26 Feuerwehrleuten an, konnte das Ausbrennen des Busses aber nicht verhindern.

"Wir sind tief erschüttert und fassungslos über den Angriff auf den HFC-Mannschaftsbus, mit dem unsere U19-Mannschaft in Frankfurt war. Dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Spieler oder Betreuer im Bus befanden, somit keine Menschen zu Schaden gekommen sind, ist das einzig Positive an diesem Vorfall", schrieb der HFC in einer Stellungnahme auf seiner Homepage.

Laut HFC habe die Frankfurter Polizei eine Sonderkommission gegründet. Dem widersprach die Polizei aus der Mainmetropole allerdings auf Rückfrage des "hr". Es gebe keine Sonderkommission, die Ermittlungen zur Brandursache würden noch ganz am Anfang stehen, teilte die Polizei mit.