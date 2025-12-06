Das Regionalligaspiel zwischen Lok Leipzig und dem FSV Zwickau wird von einem Becherwurf überschattet. Der Busfahrer der Gäste erleidet eine blutende Wunde.

Das Regionalliga-Duell zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem FSV Zwickau am Freitagabend ist von einem Becherwurf überschattet worden.

Dabei war in der 87. Minute ein mit Dreck gefüllter Becher in Richtung der Gästebank geflogen und hatte den Busfahrer der Zwickauer am Kopf getroffen. Er erlitt dabei eine blutende Platzwunde. Als Ersatz sprang eine Busfahrerin der Leipziger ein und brachte die Mannschaft des FSV nach dem Spiel zurück nach Hause.

Der Becherwerfer konnte durch den Sicherheitsdienst identifiziert werden. Die Polizei leitete sogleich ein Ermittlungsverfahren ein, Lokomotive Leipzig erstattete zudem Anzeige. In einer gemeinsamen Pressemitteilung verurteilten beide Vereine den Vorfall.