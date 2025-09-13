Regionalliga nordost
Regionalliga Nordost - Randale bei Derby zwischen Halle und Chemie Leipzig
- Veröffentlicht: 13.09.2025
- 21:23 Uhr
- ran.de
Das Duell in der Regionalliga Nordost zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig wurde von Ausschreitungen überschattet.
Das Duell am Samstag in der Regionalliga Nordost zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig endete ohne Tore, aber mit Ausschreitungen.
Laut übereinstimmenden Berichten stürmten Anhänger der Gastgeber nach dem Schlusspfiff auf den Rasen und gingen auf Spieler aus Leipzig los.
- BVB-Fans protestieren gegen das Auswärtstrikot: "Grau bleibt im Leben alle Theorie"
- Gegen den HSV: Notarzt-Einsätze in der Bayern-Fankurve - Allianz Arena verstummt
Die angegriffenen Spieler von Chemie Leipzig brachten sich im Spielertunnel in Sicherheit, der Kabinentrakt wurde anschließend von Sicherheitspersonal abgeriegelt, um weitere Übergriffe zu verhindern. Die Lage beruhigte sich erst, als die Polizei mit einem massiven Aufgebot aufmarschierte.
Das Wichtigste zum Fußball in Kürze
Aus sportlicher Sicht darf sich vor allem Chemie Leipzig über das Remis freuen, immerhin gingen die Gäste als Schlusslicht der Regionalliga Nordost in die Partie bei Spitzenreiter Halle.
Für die Leipziger ist es sogar der erste Zähler im siebten Spiel der laufenden Saison, während Halle nach zuvor sechs Siegen erstmals Punkte abgeben musste.