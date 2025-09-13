Das Duell in der Regionalliga Nordost zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig wurde von Ausschreitungen überschattet.

Das Duell am Samstag in der Regionalliga Nordost zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig endete ohne Tore, aber mit Ausschreitungen.

Laut übereinstimmenden Berichten stürmten Anhänger der Gastgeber nach dem Schlusspfiff auf den Rasen und gingen auf Spieler aus Leipzig los.

Die angegriffenen Spieler von Chemie Leipzig brachten sich im Spielertunnel in Sicherheit, der Kabinentrakt wurde anschließend von Sicherheitspersonal abgeriegelt, um weitere Übergriffe zu verhindern. Die Lage beruhigte sich erst, als die Polizei mit einem massiven Aufgebot aufmarschierte.