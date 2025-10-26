Anzeige
"Wir kacken uns immer selbst in die Suppe"

Profi platzt im Interview die Krawatte: "Geh mir nicht auf den Sack"

  • Veröffentlicht: 26.10.2025
  • 10:26 Uhr
  • ran.de

Beim Halleschen FC aus der Regionalliga Nordost läuft es derzeit nicht. Nach der Niederlage im Duell gegen Lok Leipzig ließ Halles Kicker Jan Löhmannsröben seinen Frust an einem Reporter aus - nicht zum ersten Mal.

Mit 2:4 unterlag der Hallesche FC am Freitagabend Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost.

Der angestrebte Aufstieg in die 3. Liga ist angesichts des Elf-Punkte-Rückstands auf die Tabellenführer aus Leipzig schon jetzt in weiter Ferne.

Entsprechend gereizt reagierte Halles Verteidiger Jan Löhmannsröben nach dem Spiel auf die Nachfrage eines "MDR"-Reporters, ob der Aufstieg noch realistisch sei: "Geh mir nicht auf den Sack! Was willst du von mir? Das ist erst der 12. Spieltag."

Aber auch sein eigenes Team verschonte der 34-Jährige im Interview nicht. "Die vier Gegentore waren alles Fehler von uns, wir kacken uns immer selbst in die Suppe", konstatierte der einstige Zweitliga-Kicker, der unter anderem schon für Hansa Rostock, den 1. FC Kaiserslautern und den 1. FC Magdeburg spielte.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Löhmannsröben: Schiri soll "Cornflakes zählen gehen"

Löhmannsröben weiter: "Wir labern uns einen Zacken aus der Krone, indem wir sagen, es fehlen immer nur ein paar Prozent Wir müssen das Herz auf dem Platz lassen. Jetzt stellen wir uns wieder hin und sagen, du hast alles gegeben und ein gutes Spiel gemacht. Aber da kannst du dir nix für kaufen."

Schon in der Vergangenheit sorgte Löhmannsröben mit einem Interview für Aufsehen und kassierte vom DFB eine Geldstrafe über 1.200 Euro.

2018, damals noch in Diensten des FSV Zwickau, lästerte der Defensivspezialist nach einem 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern über Schiedsrichter Markus Wollenweber, der einen Handelfmeter gegen Löhmannsröben pfiff. "Wenn das kein Foulspiel ist ... ja leck mich am Arsch, Alter, ehrlich! Wenn das ein Schiri ist ... weiß nicht, digga, soll der Cornflakes zählen gehen", ätzte Löhmannsröben damals:

"Da platzt mir die Krawatte, ehrlich. Ich hoffe der kann eine Woche nicht pennen - soll erst mal Kreisliga pfeifen."

