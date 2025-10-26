Beim Halleschen FC aus der Regionalliga Nordost läuft es derzeit nicht. Nach der Niederlage im Duell gegen Lok Leipzig ließ Halles Kicker Jan Löhmannsröben seinen Frust an einem Reporter aus - nicht zum ersten Mal.

Mit 2:4 unterlag der Hallesche FC am Freitagabend Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost.

Der angestrebte Aufstieg in die 3. Liga ist angesichts des Elf-Punkte-Rückstands auf die Tabellenführer aus Leipzig schon jetzt in weiter Ferne.

Entsprechend gereizt reagierte Halles Verteidiger Jan Löhmannsröben nach dem Spiel auf die Nachfrage eines "MDR"-Reporters, ob der Aufstieg noch realistisch sei: "Geh mir nicht auf den Sack! Was willst du von mir? Das ist erst der 12. Spieltag."

Aber auch sein eigenes Team verschonte der 34-Jährige im Interview nicht. "Die vier Gegentore waren alles Fehler von uns, wir kacken uns immer selbst in die Suppe", konstatierte der einstige Zweitliga-Kicker, der unter anderem schon für Hansa Rostock, den 1. FC Kaiserslautern und den 1. FC Magdeburg spielte.