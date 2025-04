Aufstieg perfekt: MSV siegt vor 16.000 mitgereisten Fans

Der MSV Duisburg hat vor einer Rekordkulisse auch die letzten Zweifel am Aufstieg in die 3. Fußball-Liga beseitigt. Die Zebras gewannen am Freitag bei Borussia Mönchengladbach II mit 1:0 (1:0), damit ist die direkte Rückkehr in den Profifußball endgültig perfekt. Unterstützt wurde der MSV von 16.096 Fans, dies war die größte Auswärtskulisse in der Geschichte der Regionalliga.

Die Borussia hatte die Partie extra vom kleineren Grenzlandstadion in den Borussia-Park verlegt, das Ticketkontingent der Duisburger war schon zwei Tage vor der Begegnung vergriffen. Wegen des großen Andrangs begann die Partie 15 Minuten später als geplant, insgesamt kamen 20.893 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Durch den Rückzug des KFC Uerdingen am Dienstag war dem MSV der Aufstiegsplatz schon vor der Partie praktisch nicht mehr zu nehmen. Nur ein weiterer Rückzug des 1. FC Düren hätte noch einmal den Sportfreunden Lotte eine minimale Chance eröffnet.

Duisburg hatte in der Saison 2007/08 noch in der Bundesliga gespielt, 2018/19 liefen die Meidericher letztmals in der 2. Bundesliga auf. Damals begann der dramatische Absturz.