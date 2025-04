Dank KFC-Rückzug: Duisburg steht als Drittliga-Aufsteiger fest

Der frühere deutsche Fußball-Vizemeister MSV Duisburg steht vorzeitig als Rückkehrer in die 3. Liga fest. Durch den Rückzug des KFC Uerdingen am Dienstag ist den "Zebras" der Aufstiegsplatz in der Regionalliga West nicht mehr zu nehmen.

Eigentlich wollte der MSV den direkten Wiederaufstieg am Freitag vor großer Kulisse bei Borussia Mönchengladbach II perfekt machen - das Spiel wird nun zum Schaulaufen.

Ex-Pokalsieger Uerdingen hatte über seinen Insolvenzverwalter den Rückzug vom Spielbetrieb verkündet, damit werden alle Spiele der Uerdingen aus der Wertung genommen. Somit liegt der MSV vier Spieltage vor Schluss 14 Punkte vor Rot-Weiß Oberhausen. Der FC Gütersloh (elf Punkte Rückstand) hat keine Lizenz für die 3. Liga beantragt. Allerdings hat der KFC selbst am Dienstag juristische Schritte gegen die Entscheidung des Insolvenzverwalters angekündigt.

Duisburg hatte in der Saison 2007/08 noch in der Bundesliga gespielt, 2018/19 liefen die Meidericher letztmals in der 2. Bundesliga auf. Damals begann der dramatische Absturz.