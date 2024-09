Bayer 05 Uerdingen

Auch Bayer Uerdingen, die heute als KFC Uerdingen in der Regionalliga aktiv sind, waren vor langer Zeit im internationalen Fußball vertreten. In der Saison 1985/86 nahmen sie am Europapokal der Pokalsieger teil. Damals erreichten sie sogar das Halbfinale und scheiterten an Atletico Madrid. 1986/87 nahmen sie auch am UEFA-Pokal teil.