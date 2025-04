Nächster Aufsteiger: Hoffenheims U23 folgt Duisburg in 3. Liga

Nach dem MSV Duisburg hat auch die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga geschafft. Die U23-Mannschaft der Sinsheimer sicherte sich am Samstag durch den 1:0 (1:0)-Erfolg bei Eintracht Frankfurt II vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Bereits am Freitag war Duisburg in der West-Staffel der direkte Wiederaufstieg gelungen.