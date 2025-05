Zum Abschluss der Saison steht die Relegation an! Kann der 1. FC Heidenheim die Klasse halten? Oder steigt die SV Elversberg in die Bundesliga auf? So verfolgt ihr das Hinspiel live im Free-TV in Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Nach dem Ende der Spielzeiten in Bundesliga und 2. Bundesliga ist die Zeit für die Relegation gekommen.

In diesem Jahr treffen der 1. FC Heidenheim und die SV Elversberg aufeinander. Der Sieger der Relegation wird die kommende Saison in der Bundesliga bestreiten. Der Verlierer geht im deutschen Unterhaus an den Start.

Mit einem besseren Gefühl wird dabei wohl die SV Elversberg in die Begegnung gehen. Die Saarländer gewannen am 34. Spieltag mit 2:1 gegen den FC Schalke 04 und verteidigten ihren 3. Platz.

Heidenheim, die Platz 16 in der Bundesliga bereits vor dem letzten Spieltag sicher hatten, musste in Bremen hingegen eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen.