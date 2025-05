Auch wenn dem VfB Stuttgart in der Rückrunde nicht mehr viel gelang: Der kometenhafte Aufstieg von Stürmer Nick Woltemade scheint kein Ende zu finden. Dass er auch im Sommer mit Stuttgart, Nationalmannschaft und bei der U21-EM Vollgas gibt, ehrt ihn – ein Kommentar.

Von Martin Jahns

Nick Woltemade hat Bock!

Das sieht man nicht nur seit Monaten auf dem Platz. Denn mit diesen Worten lobte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo eine bemerkenswerte Entscheidung seines Stürmers.

Woltemade wird nach dem Pokalfinale am Samstag mit dem VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld nicht etwa an die nächste Pool-Bar reisen, sondern zur deutschen A-Nationalmannschaft für das Final Four der Nations League. Zumindest leakte Di Salvo selbst diese Nachricht noch vor der offiziellen Verkündung des Kaders am Donnerstag.

Und auch nach der Nations League heißt es für Woltemade nicht Strandurlaub, sondern Slowakei, wo die U21-Europameisterschaft ansteht.

Im besten Fall – also bei einem Finaleinzug der deutschen Junioren – wären das insgesamt satte neun Pflichtspiele, die Woltemade bis Ende Juni spielen könnte.

Bemerkenswert deshalb, weil die beiden Bundestrainer Julian Nagelsmann und Antonio Di Salvo für ihre Titelmissionen zuletzt empfindliche Absagen kassierten. So soll Nagelsmann laut Medienberichten auf die Rekonvaleszenten Jamal Musiala und Antonio Rüdiger verzichten, die dafür bei der Klub-WM für ihre Teams auflaufen sollen.

Auch Kai Havertz, der nach langer Verletzung zuletzt wieder für den FC Arsenal auf dem Platz stand, soll bei der Kaderverkündung am Donnerstag wohl noch fehlen.

