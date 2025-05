Anfang Juni steht das Final-Four-Turnier der Nations League in Deutschland auf dem Programm. Vor dem Heimspiel sickert allmählich durch, wen Bundestrainer Julian Nagelsmann nominieren wird. Hier findet ihr alle Namen im Ticker.

Erste Kader-Nominierungen für das Final Four in der Nations League sickern durch. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll Nick Woltemade von Julian Nagelsmann erstmals nominiert werden und sein Debüt geben. Am Donnerstag wird Nagelsmann den finalen Kader bekannt geben.

Das Halbfinale bestreitet das DFB-Team am 4. Juni gegen Portugal. Die Nationalmannschaft trifft sich am 30. Mai in Herzogenaurach zum Nations League-Lehrgang. Das Endspiel wird am 8. Juni ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt angepfiffen.

ran begleitet die Kader-Leaks im Ticker.