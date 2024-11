Baumgart will Punkte liefern: "Druck gibt es immer"

Steffen Baumgart lässt sich vom zunehmenden Druck beim Hamburger SV nicht beunruhigen und will im Duell der Zweitliga-Schwergewichte gegen Schalke die Trendwende schaffen. "Druck auf dem Kessel ist in unserem Job immer", sagte der Trainer der Hanseaten vor dem Samstagabendspiel der 2. Bundesliga (20.30 Uhr/Sky und Sport1), in dem es für beide Traditionsklubs um viel geht: "Schalke 04 hat auch Druck auf dem Kessel. Bei beiden Vereinen hast du nur Gegenwind."

Mit zuletzt zwei Niederlagen und nur einem Punkt aus den vergangenen drei Liga-Partien ist der HSV auf Rang fünf zurückgefallen und konnte auch spielerisch nicht überzeugen. Entsprechend musste sich Baumgart vermehrt kritische Töne anhören. "Ich versuch da klar durchzugehen, bei mir zu bleiben", sagte der 52-Jährige nun: "Es ist ja nicht so, dass wir komplett danebenliegen, was wir an Ideen haben. Wir haben die letzten Ergebnisse nicht eingefahren."

Das soll sich nun ändern gegen Schalke, das als Tabellen-14. trotz des jüngsten Befreiungsschlages gegen Jahn Regensburg klar den eigenen Erwartungen hinterherläuft.