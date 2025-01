Bei Verona nur Reservist: Kaiserslautern holt Alidou

Außenbahnspieler Faride Alidou von Eintracht Frankfurt hat seine Leihe zum italienischen Serie-A-Klub Hellas Verona vorzeitig abgebrochen und wechselt stattdessen fest zum Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. "Wir sind froh, dass ein Spieler seiner Qualität so kurzfristig im aktuellen Transferfenster verfügbar war und wir ihn von einem Schritt zum FCK überzeugen konnten", sagte Geschäftsführer Thomas Hengen über den Transfer des 23-Jährigen.

Zur Vertragslaufzeit machte der Zweitligist keine Angaben. Nach Sky-Informationen hat die Eintracht sich eine Rückkaufoption gesichert.

Alidou stand seit Sommer 2022 in Frankfurt unter Vertrag, konnte sich bei der SGE aber nicht dauerhaft durchsetzen. Nach einer Leihstation beim 1. FC Köln in der Saison 2023/24 sollte der ehemalige DFB-Juniorennationalspieler in dieser Spielzeit in Verona Spielpraxis sammeln. Bei den Italienern kam Alidou allerdings nur zu drei Kurzeinsätzen in der Serie A.

"Als sich für mich die Möglichkeit ergeben hat, zurück nach Deutschland und zum 1. FC Kaiserslautern zu wechseln, musste ich nicht lange überlegen. Der FCK ist ein großer Verein mit einer beeindruckenden Tradition und tollen Fans", sagte der Deutsch-Togolese zu seinem Wechsel.