Berater: Lemperle verlässt Köln zum Saisonende

Tim Lemperle ist eine der Stützen des 1. FC Köln und mitverantwortlich für den Aufschwung des Bundesliga-Absteigers in Liga zwei. Doch der U21-Nationalspieler wird laut Berater Dusan Jevtic seinen Vertrag beim Traditionsklub nicht verlängern. Das berichtete die Kölnische Rundschau am Mittwoch.

"Leider kam nie ein Angebot vom 1. FC Köln. Deswegen fällt Köln aus dem Raster bezüglich Tims Zukunft. Diese Entscheidung haben wir vor ein paar Tagen getroffen", sagte Jevtic der Zeitung: "Wir werden uns jetzt damit befassen, was das Beste für Tim ist. Die Entscheidung wird um Weihnachten herum fallen". Nach Rundschau-Informationen habe es tatsächlich "kein konkretes Angebot" der Kölner gegeben.

Lemperle war in dieser Saison in 15 Ligaspielen acht Mal erfolgreich und bereitete vier Treffer vor. Weitere Scorerpunkte werden in diesem Kalenderjahr nicht mehr hinzukommen. Der Stürmer laboriert derzeit an einem Muskelfaserriss. Als Topfavorit im Werben um den 22-Jährigen gilt Bundesligist TSG Hoffenheim. Dem Vernehmen nach soll ein siebenstelliges Handgeld für den im Sommer ablösefreien Lemperle fließen.