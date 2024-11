Eichner verlängert beim KSC bis 2027

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC kann auch künftig mit seinem Cheftrainer Christian Eichner planen. Wie der KSC am Dienstag mitteilte, verlängerte Eichner seinen Vertrag bis ins Jahr 2027. Sein ursprüngliches Arbeitspapier hatte eine Laufzeit bis zum Ende der aktuellen Saison.

KSC-Geschäftsführer Michael Becker bezeichnet den 41-Jährigen als wichtigen "Erfolgsfaktor in der neuen Strategie, neben den sportlichen Zielen auch die Wahrscheinlichkeit für das Erreichen unserer wirtschaftlichen Ziele zu erhöhen." Daher sei er "ausgesprochen froh, dass Christian sich ohne Ausstiegsklausel voll und ganz diesem neuen Weg verschrieben hat".

Für Eichner und sein Trainerteam sei es "in den Gesprächen von Anfang unser Wunsch" gewesen, "den eingeschlagenen Weg mit dieser Mannschaft beim KSC mit maximaler Leidenschaft über die laufende Saison hinaus fortzusetzen." Auch der Vertrag mit Co-Trainer Zlatan Bajramovic wurde bis 2027 verlängert.

Der in Sinsheim geborene Eichner ist seit Februar 2020 beim Karlsruher SC im Amt. Zuvor war er in dem Verein bereits als Co-Trainer der Profis so wie als Jugendtrainer tätig. Auch sein erstes Bundesligaspiel als Profi bestritt Eichner einst für die Badener. In der laufenden Zweitligasaison steht der KSC nach zwölf Spieltagen auf Tabellenrang vier.