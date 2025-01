Mittelfeldspieler Tobias Eisenhuth verlässt den Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wechselt der 23-Jährige zum Drittligisten Viktoria Köln. Eisenhuth war 2023 nach Regensburg gekommen und mit dem Klub im vergangenen Sommer in die 2. Liga aufgestiegen. In der laufenden Zweitliga-Saison war er bislang nicht für die erste Mannschaft zum Einsatz gekommen.