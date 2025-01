Erfolgreiches Breitenreiter-Comeback: Hannover auf Platz zwei

André Breitenreiter hat nach 2183 Tagen ein erfolgreiches Comeback als Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 gegeben. Der ehemalige Spieler und Aufstiegscoach startete mit einem 1:0 (1:0)-Arbeitssieg beim Tabellenletzten Jahn Regensburg in sein drittes Engagement bei den Niedersachsen. Zumindest für eine Nacht steht Hannover wieder auf einem Aufstiegsplatz - dort, wo der Rückkehrer die Saison beenden soll.

Jessic Ngankam (35.) erzielte das Siegtor für die Gäste, die erst ihren zweiten Auswärtserfolg der Saison feierten. Der Jahn bleibt nach nur einem Dreier aus den letzten sieben Spielen Schlusslicht. "Es ist schön, wieder zurück zu sein, ich bin froh, mit drei Punkten gestartet zu sein", sagte Breitenreiter, der 1992 als Spieler mit 96 den DFB-Pokal gewonnen und den Klub 2017 als Trainer in die Bundesliga geführt hatte, bei Sky, "wir haben nur wenig zugelassen, waren sehr stabil, haben große Mentalität gezeigt, aber es war sicher kein glanzvoller Sieg." Vor der Winterpause hatten die Niedersachsen nur einen Dreier in den letzten sechs Spielen verbucht, was Stefan Leitl kurz nach Weihnachten überraschend den Job gekostet hatte.

Zunächst sah der Rückkehrer einen schlampigen Spielaufbau von Marcel Halstenberg und einen Warnschuss von Eric Hottmann an den Außenpfosten (13.). Hannover tat sich in der Offensive zunächst schwer, einen Kopfball von Phil Neumann parierte Jahn-Keeper Felix Gebhardt (19.). Auf der Gegenseite rettete Ron-Robert Zieler bei einem Schuss des Regensburger Winterzugangs Sargis Adamyan (22.). Ein Standard ermöglichte die Führung für Hannover: Enzo Leopolds Flanke verlängerte Hyun-Ju Lee zu Ngankam, der zum etwas überraschenden 1:0 traf. Kurz vor Schluss hatte Breitenreiter Glück, dass Noah Ganaus nur den Pfosten des 96-Tores traf (89.).