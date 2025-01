FCK leiht Torwarttalent Simoni von der Eintracht aus

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat kurz vor dem Rückrundenstart am Samstag gegen Aufsteiger SSV Ulm (13.00 Uhr/Sky) seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Der viermalige Meister leiht Torhüter Simon Simoni (20) vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt aus. Der albanische U21-Nationalspieler war vor zwei Jahren von Dinamo Tirana zur Eintracht gekommen und wurde im vergangenen Sommer an Drittligist FC Ingolstadt 04 verliehen. Nach der vorzeitigen Beendigung dieser Leihe kommt Simoni nun in die Pfalz.