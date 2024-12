FCK-Trainer Anfang: "Können jeden schlagen"

Bis auf Tabellenplatz zwei hat sich der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern in den vergangenen Wochen vorgearbeitet - bei Trainer Markus Anfang sorgt das für ordentlich Selbstbewusstsein. "Ich glaube, in der Liga können wir jeden schlagen", sagte Anfang im Interview mit der Sport Bild.

Von Aufstiegsfantasien will der 50-Jährige jedoch noch nichts wissen: "Ich bin Realist. Wir können ambitioniert sein, aber das hat nichts mit Träumen zu tun." Er halte es diesbezüglich mit FCK-Legende Fritz Walter: "demütig sein! Arbeiten!"

Der in Köln geborene Anfang, der als Spieler zwischen 2002 und 2004 für Kaiserslautern auflief, ist seit Sommer Trainer bei den Roten Teufeln. Der Betzenberg erinnert ihn an seine Erfahrungen in der Domstadt: "Manche Dinge kannst du nur fühlen. Wie in Köln", sagte er. "Du kannst Kölsch trinken, Kölsch reden, Kölsch singen – Kölsch fühlen. Das ist hier genauso."

Nach erfolgreichen Spielen trinke er in seinem Büro auch weiterhin gerne mal ein Kölsch, verriet Anfang. Anlass dazu gab es zuletzt genug: Nach holprigem Start steht der FCK inzwischen im Spitzenfeld der Liga und hat nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Paderborn.