Glamour auf Schalke: Karius und Leotta "werden beide pendeln"

Der Wechsel zu Schalke 04 ist bei Loris Karius' prominenter Ehefrau zunächst nicht gut angekommen. "Sie hat natürlich schon auf Italien ein bisschen gehofft", gab der Star-Zugang des Fußball-Zweitligisten bei der ersten Medienrunde in Gelsenkirchen zu, am Ende aber war auch die italienische TV-Moderatorin Diletta Leotta einverstanden - dank guter Argumente des ehemaligen Liverpool-Torhüters.

"Ich habe ihr das erklärt. Sie wünscht mir beruflich auch nur das Beste und hat gesagt, sie steht voll dahinter", führte der 31-Jährige aus. Auch die Fernbeziehung sei machbar: "Mailand ist jetzt auch nicht aus der Welt. Da kann man Wege finden, wie man es löst. Sie hat auch viel zu tun, wir werden beide ein bisschen hin- und herpendeln."

Zusammen haben die beiden eine Tochter (1), mit mehr als neun Millionen Instagram-Followern ist Leotta ein Star. Den Rummel um das Promi-Paar findet Karius in seinem Job aber äußerst zweitrangig: "Wenn der Partner auch in der Öffentlichkeit steht, ist es klar, dass da mal was berichtet wird. Aber ich habe mich da nie aktiv reingedrängt. Für mich war immer der Sport im Vordergrund."