Hannover patzt und vergibt Sprung auf Rang drei

Zweites Spiel, erster Rückschlag: Der neue Trainer Andre Breitenreiter hat mit Hannover 96 im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga einen herben Dämpfer eingesteckt. Gegen Abstiegskandidat Preußen Münster kamen die Niedersachsen nicht über ein enttäuschendes 2:2 (1:1) hinaus.

Dabei lagen die Hausherren nach den Treffern von Nicolo Tresoldi (34.) und Enzo Leopold (64.) in Führung, doch Florian Pick (72.) glich überraschend noch aus. Zudem war Joshua Mees (21.) für Münster erfolgreich. Hannover verpasste vor dem Topspiel nächste Woche beim Spitzenreiter Hamburger SV den Sprung auf Platz drei in der Tabelle. Preußen ist vier Spiele in Serie ohne Niederlage.

Auf dem schmierigen Rasen in Hannover legte die Breitenreiter-Elf einen klassischen Fehlstart hin, Mees traf ebenso sehenswert wie überraschend für die Gäste. Hannover zeigte sich aber überhaupt nicht schockiert, blieb die spielbestimmende Mannschaft und wurde durch Tresoldi belohnt.

Danach wurde Hannover eigentlich immer besser und drängte weiter nach vorne - folgerichtig und verdient brachte Leopold sein Team in Führung. Doch dann patzte Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler und Pick blieb aus kurzer Distanz eiskalt.