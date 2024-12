Hannover verpasst Sprung auf Aufstiegsplatz

Hannover 96 hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz der 2. Bundesliga verpasst. Trotz längerer Unterzahl retteten die Niedersachsen beim 0:0 im Heimspiel gegen Hertha BSC aber immerhin noch einen Punkt. Die Berliner hingegen ließen die Chance auf einen wichtigen Auswärtssieg liegen und treten im Tabellenmittelfeld weiter auf der Stelle.

Hannovers Fabian Kunze kassierte in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte. Bereits verwarnt arbeitete er in einem Zweikampf zu sehr mit dem Ellenbogen und musste vorzeitig runter. Sein Team verteidigte anschließend aufopferungsvoll den Punktgewinn. In der Schlussphase musste auch Herthas Marton Dardai nach der zweiten Gelben Karte vom Feld (89.).

"Wenn du in Hannover spielst, musst du gut verteidigen. In Überzahl hatten wir dann nicht den letzten Punch", haderte Herthas Trainer Cristian Fiel.

In einer Partie mit zahlreichen Verwarnungen dominierte Hannover die erste Hälfte - ohne jedoch seine leichte Überlegenheit zu nutzen. Havard Nielsen scheiterte mit der besten Gelegenheit der Partie an Hertha-Torhüter Tjark Ernst (33.).

Nach dem Platzverweis für die Gastgeber übernahm dann folgerichtig die Hertha die Spielkontrolle, ließ aber ebenfalls die letzte Durchschlagskraft vermissen. Ron-Robert Zieler im Hannoveraner Tor war bei einigen ordentlichen Torgelegenheiten nicht zu bezwingen.