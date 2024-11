Hertha BSC: Reese-Comeback gegen Ulm offen

Ein Comeback von Schlüsselspieler Fabian Reese vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC am kommenden Wochenende ist weiterhin offen. "Ich bin jeden Tag im Austausch mit ihm. Auch morgen nochmal. Dann werden wir gucken für Samstag", sagte Trainer Cristian Fiel am Donnerstag. Reese war am vergangenen Dienstag nach viermonatiger Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, seither absolvierte er drei Einheiten.

"Ich freue mich, dass er wieder dabei ist", sagte Fiel vor dem Ligaspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger SSV Ulm. Im Training habe er Reese "aus den kleinen Formen, wo es zur Sache geht, noch rausgelassen. Denn wir reden über vier Monate, die er raus war." Reese hatte sich im Juli im Testspiel bei Energie Cottbus (2:2) am Sprunggelenk schwer verletzt und sich einer Operation unterziehen müssen.

In der vergangenen Saison hatte der Linksaußen in 35 Pflichtspielen 13 Treffer erzielt und 17 Tore vorbereitet. Und auch nach seiner Rückkehr habe der 26-Jährige bereits einen ordentlichen Eindruck gemacht. "Die Einheiten, die er mitgemacht hat, waren wirklich gut. Du siehst ihm einfach an, dass er Fußballer durch und durch ist." Indessen trainierten auch die bis dato verletzt oder erkrankt fehlenden Linus Gechter und Diego Demme wieder mit dem Team.