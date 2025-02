Hertha verpflichtet Isländer Thorsteinsson

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den isländischen Flügelspieler Jon Dagur Thorsteinsson verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven nach Berlin und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2027.

Thorsteinsson lief seit Sommer 2022 für Leuven auf und war an insgesamt 31 Toren in 76 Pflichtspielen beteiligt. Für die Nationalmannschaft absolvierte er bereits 37 Partien, in denen er fünf Treffer erzielte.

Thorsteinsson habe "seine Qualitäten nicht nur in der Jupiler Pro League mit zahlreichen Scorerpunkten unter Beweis gestellt, sondern auch bei der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene überzeugende Leistungen abgeliefert. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich nun für Hertha BSC entschieden hat und unsere Möglichkeiten in der Offensive zusätzlich erweitert", sagte Sportdirektor Benjamin Weber.