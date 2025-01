HSV: Selke und Jatta erfolgreich operiert

Die Angreifer Davie Selke und Bakery Jatta vom Hamburger SV sind nach ihren Verletzungen erfolgreich operiert worden. Der Fußball-Zweitligist teilte dies am Dienstag mit, die Behandlungen fanden im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf statt. Beide Spieler "streben nun nach den nächsten Schritten im Reha-Prozess", schrieb der HSV, nannte aber keine genauen Ausfallzeiten.

Selke (30) hatte am Samstagabend in der Partie gegen Hertha BSC (3:2) eine Jochbogenfraktur erlitten und musste ausgewechselt werden. Danach wurde der Stürmer in der Berliner Charité behandelt, dabei wurde auch der Bruch festgestellt.

Jatta (26) hatte sich am Mittwoch im Training einen Syndesmosebandriss im Sprunggelenk zugezogen.