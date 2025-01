HSV verleiht Perrin an belgischen Erstligisten

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Lucas Perrin bis zum Ende der Saison an den belgischen Erstligisten Cercle Brügge verliehen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, habe der 26-Jährige, der im vergangenen Sommer von RC Straßburg zum HSV wechselte, diesen Wunsch geäußert.

"Lucas möchte auf dem Platz mehr Verantwortung übernehmen und eine wichtige Rolle ausfüllen und ist daher mit dem Wunsch nach mehr Spielzeit an uns herangetreten. Er hat sich bei uns im Team in kurzer Zeit erfolgreich integriert und immer tadellos in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir wollen ihm auch deshalb diesen Wunsch nicht verwehren und haben mit der Leihe zu Cercle Brügge eine gute Lösung gefunden", sagte Sportdirektor Claus Costa.

Perrin bestritt bisher sechs Pflichtspiele für den HSV und hat noch einen Vertrag bis 2026.