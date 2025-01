Karlsruhe verpflichtet Kölner Wäschenbach

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Mittelfeldspieler Meiko Wäschenbach vom 1. FC Köln verpflichtet. Wie der KSC am Donnerstag mitteilte, kommt der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Seniorenbereich bisher nur in der Kölner Regionalliga-Reserve eingesetzt wurde, ablösefrei in den Wildpark. Zur Vertragslaufzeit machte sein neuer Verein keine Angabe.