Kein Sieg gegen die alte Liebe: Kloses Club scheitert an Krahl

Miroslav Klose hat beim Wiedersehen mit seiner alten Liebe 1. FC Kaiserslautern einen weiteren Sieg verpasst. Der vom Weltmeister von 2014 trainierte 1. FC Nürnberg musste sich am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 0:0 begnügen - mit einem Erfolg, dem vierten in den letzten fünf Spielen, hätte sich der Club in der Spitzengruppe festgesetzt.