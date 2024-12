Kein Sieger im Kellerduell

Kellerduell ohne Sieger: Preußen Münster und der SSV Ulm haben sich in der 2. Fußball-Bundesliga 0:0 getrennt und stecken damit weiter unten fest. Ulm wartet seit nun zehn Begegnungen und seit dem 27. September auf einen Sieg, sechs der vergangenen sieben Spiele gingen aber nicht verloren. Münster hat weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf den Mitaufsteiger.

Es entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Begegnung, die spielerische Qualität war aber überschaubar. Mehr Torgefahr strahlten in der ersten Halbzeit die Gäste aus. Semir Telalovic (7.) und Philipp Strompf (32.) scheiterten aber am stark reagierenden Preußen-Torhüter Johannes Schenk.

Auch nach dem Seitenwechsel waren beide Mannschaften bemüht, es fehlten aber die Mittel. Torchancen blieben lange Zeit Mangelware, dann traf Münsters Joel Grodowski (88.) den Pfosten.