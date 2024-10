Keller stützt FC-Trainer Struber: "Ist gesetzt"

Trotz der nächsten Heimpleite in der 2. Fußball-Bundesliga steht Trainer Gerhard Struber beim 1. FC Köln nicht zur Diskussion. Der Österreicher sei "gesetzt", sagte Sport-Geschäftsführer Christian Keller nach dem 1:2 (0:0) gegen den SC Paderborn am Sky-Mikrofon. "Gerhard macht einen guten Job", so Keller weiter: "Ich weiß, dass es natürlich der Reflex ist, immer danach zu fragen, aber daran liegt es jetzt sicherlich nicht."