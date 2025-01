Köln bindet Bakatukanda - Leihe nach Österreich

Zweitliga-Spitzenreiter 1. FC Köln hat Elias Bakatukanda langfristig an sich gebunden, das Abwehrtalent aber direkt verliehen. Wie die Rheinländer am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der 20 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag bis Sommer 2028. Die anstehende Rückrunde wird Bakatukanda aber beim FC Blau-Weiß Linz in der österreichischen Bundesliga verbringen.