Köln und der HSV: Funkel gibt Aufstiegsprognose ab

Trainer-Urgestein Friedhelm Funkel hat eine eindeutige Prognose zu den Aufstiegskandidaten der 2. Fußball-Bundesliga abgegeben. "Köln und der HSV steigen direkt auf - es sind die besten Kader der Liga", sagte der 71-Jährige im Interview mit der Bild am Sonntag.

Bei beiden Vereinen lobte Funkel die Trainer: "Gerhard Struber hat zwei absolut notwendige und wegweisende Entscheidungen getroffen. Er hat den jungen und wirklich guten Urbig rausgenommen, den erfahrenen Schwäbe reingebracht. Die zweite Entscheidung: Umstellung auf Dreierkette und Verteidiger Heintz zurück in die Startelf." Dass der HSV mit dem 34-Jährigen eher unbekannten Merlin Polzin den Aufstieg schaffen will, sieht Funkel nicht als Hindernis. "Er war dort jahrelang Co-Trainer, kennt das Team aus dem Effeff und hat es in seinen ersten vier Partien ausgezeichnet gemacht."

Andere ehemalige Bundesligisten wie Hannover 96 oder Fortuna Düsseldorf sieht Funkel eher auf dem Relegationsplatz. Schalke 04 und Hertha BSC hingegen nur im Mittelfeld der so engen Liga.

Funkel schaffte als Trainer mit Uerdingen, Duisburg, Köln, Frankfurt und Düsseldorf den Bundesliga-Aufstieg.