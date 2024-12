Köln verlängert Vertrag mit Kilian

Herbstmeister 1. FC Köln hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem derzeit am Kreuzband verletzten Luca Kilian um ein Jahr verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der Innenverteidiger hatte sich im März einen Kreuzbandriss zugezogen und nach seiner Rückkehr Anfang Dezember erneut verletzt.

"Wir haben Luca umgehend nach seinem schweren Verletzungsrückschlag alle Unterstützung zugesagt, die es braucht, damit er sich zu 100 Prozent auf seine Genesung konzentrieren kann. Dazu gehört für uns auch, dass sich Luca während der vor ihm liegenden, monatelangen Reha-Phase keine Gedanken über seine berufliche Zukunft machen muss", sagte Geschäftsführer Christian Keller.

Kilian will in der neuen Saison wieder dabei sein. "Es hat mich sehr gefreut, dass mir der FC direkt nach meiner Verletzung signalisiert hat, meinen Vertrag zu verlängern. Gerade in so einer Situation, bedeutet es mir sehr viel, diese Rückendeckung zu bekommen", sagte der 25-Jährige.