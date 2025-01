Köln verpflichtet Schweizer Schmied

Der 1. FC Köln stellt sein Defensivpersonal für den angepeilten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga breiter auf. Wie der Zweitliga-Herbstmeister am Montag bekannt gab, wechselt Innenverteidiger Joel Schmied vom Schweizer Fußball-Erstligisten FC Sion an den Rhein. Der 26-jährige Schweizer unterschrieb einen Vertrag bis 2029, die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro liegen.