Kölner Minimalisten wollen auch wieder "attraktiver" werden

Drei Tore, neun Punkte: Der 1. FC Köln freut sich in der 2. Fußball-Bundesliga über eine neue Qualität und die damit verbundene Rückkehr ins Aufstiegsrennen. "Wir machen derzeit aus wenig viel und haben eine bessere Balance. Die Mannschaft ist stabil", sagte Trainer Gerhard Struber nach dem 1:0 (0:0) bei Aufsteiger Preußen Münster zufrieden.

Für den FC war es bereits der dritte 1:0-Ligaerfolg in Folge, die Rheinländer schoben sich zumindest für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz. Spielte der Bundesliga-Absteiger zu Beginn der Saison oft furios, machte daraus aber wenig, läuft es nun mit scheinbar unspektakulärem Fußball weitaus besser. FC-Keeper Marvin Schwäbe blieb nach seiner Rückkehr zwischen die Pfosten im bereits vierten Pflichtspiel in Folge ohne Gegentreffer.

In Zukunft, so hofft Struber, soll der Minimalismus durch sehenswerten Fußball ergänzt werden. "Wir haben uns seit einigen Wochen entschieden, das Ganze in einer sehr ausbalancierten Richtung anzugehen. Das bringt uns Punkte und ein gewisses Selbstverständnis", sagte der Österreicher bei Sky und ergänzte: "Gleichzeitig wollen wir aber auch wieder attraktiver werden."