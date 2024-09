Krawalle nach Schalke-Test: "Weitere Linie überschritten"

Nach dem Testspiel zwischen dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 und NAC Breda aus den Niederlanden ist es am Mittwochabend in Gelsenkirchen zu schweren Ausschreitungen gekommen. Laut Mitteilung der Polizei waren nach ersten Ermittlungen bis zu 200 Schalker und 100 Fans aus Breda an den Auseinandersetzungen beteiligt.