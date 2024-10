Krebshilfe: Schalke präsentiert Sondertrikot für guten Zweck

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Deutschen Krebshilfe ein Sondertrikot präsentiert. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. Erstmals zierte in der Saison 1978/79 das Logo der gemeinnützigen Organisation die Brust der Königsblauen. Die Aktion ist Teil der von der Krebshilfe organisierten "Social Week", in der zahlreiche Sportligen auf den Kampf gegen Krebs aufmerksam machen.

Im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen die Greuther Fürth läuft die Mannschaft des neuen Trainers Kees van Wonderen einmalig in den Jerseys auf, danach werden die getragenen Trikots für den guten Zweck versteigert. Das speziell designte Sondertrikot wird auch in begrenzter Stückzahl zu kaufen sein.