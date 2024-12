KSC-Trainer Eichner fürchtet Siwsiwadse-Abgang

Trainer Christian Eichner von Zweitliga-Spitzenreiter Karlsruher SC fürchtet im Winter den Verlust seines wohl wertvollsten Profis. Toptorjäger Budu Siwsiwadse fühle sich in Baden zwar "pudelwohl, die Leute lieben ihn, er weiß das wertzuschätzen", sagte der Coach nach dem 2:1 (2:1) zum Jahresabschluss beim SC Paderborn bei Sky, "aber wir sollten nicht anfangen, die Gesetzte des Fußballs außer Kraft zu setzen."

Wenn das erwartete Angebot für den georgischen Nationalspieler komme, müsse der KSC "abschätzen", was zu tun sei, meinte Eichner. "Ich kann nur die sportliche Seite bewerten: Budu ist eines der Gesichter des Kalenderjahres, da hat die Mannschaft sehr viel erreicht."

Auch dank des 30 Jahre alten Stürmers, der in Paderborn seinen zwölften Saisontreffer erzielte und zum dritten Mal ein Tor vorbereitete. Insgesamt kommt Siwsiwadse auf 19 Scorerpunkte in 20 Pflichtspielen, im gesamten Jahr 2024 erzielte er 19 Zweitligatreffer bei 31 Einsätzen. Der KSC ist in diesem Zeitraum mit 63 Punkten die beste Mannschaft.

Siwsiwadses Vertrag läuft aus. Er hatte zuletzt erklärt, dem KSC bis Sommer helfen zu wollen, aber auch betont, dass im Fußball immer alles möglich sei - also auch ein Winter-Transfer.